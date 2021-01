Football – «Le rôle participatif des joueurs est essentiel» Vladimir Petkovic parle de sa méthode à la tête de l’équipe de Suisse. Tests psychologiques et émotionnels, échanges avec le groupe pour une meilleure acceptation des idées. Il dit tout. Daniel Visentini

Vladimir Petkovic parle de sa méthode à la tête de l’équipe de Suisse. ERIC LAFARGUE

Quand le football lui laisse quelque répit, c’est un homme qui aime jouer au tennis, dévaler des pentes à skis, faire un peu de moto et se retrouver le soir avec des amis pour un bon repas. Vladimir Petkovic serait un homme normal si le football n’était pas sa maîtresse obsédante. Le sélectionneur de l’équipe de Suisse est un personnage plus complexe qu’il n’y paraît. Certaines de ses obsessions le trahissent. À moins qu’elles ne racontent tout simplement un souci de perfection. On pense aux nouvelles approches psychologico-émotionnelles qui le guident, ces nouveaux protocoles qu’il applique à l’équipe nationale. «Il n’y a pas de hasard», assure-t-il. Avant de lever le voile sur ses secrets.