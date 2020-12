Lettre du jour – Le rôle fondamental de la culture Courrier des lecteurs

Genève, 21 décembre

On ferme! On ouvre! Non, on ferme! Depuis des mois, les autorités envoient des signaux contradictoires et nous font vivre des montagnes russes émotionnelles.

On répète entre professionnels, on espère jouer, on prépare tout pour enfin retrouver les spectateurs, en prenant bien soin de les accueillir dans le strict respect des règles sanitaires, et puis… contre-ordre! Il faut fermer!

On s’étonne de voir les transports publics et les commerces bondés, les stations de ski prises d’assaut et les célébrations religieuses autorisées alors qu’il nous est interdit de présenter notre travail. Cela révèle le manque de considération pour la culture affiché par une grande partie des responsables politiques. Comme s’il s’agissait d’un ornement négligeable, d’une activité secondaire et non prioritaire.

Le travail des artistes n’est pas un simple divertissement occasionnel, pouvant être durablement interrompu sans conséquence. Nous, les acteurs du domaine culturel (plus de 300’000 travailleurs en Suisse), sommes au cœur de la société. Nous la questionnons et réfléchissons au monde en tentant de le réinventer. Nous créons du lien social, du sens, du plaisir, de l’émotion. Nous faisons circuler les idées, nous brassons les générations, les classes sociales, les cultures et les âges, nous œuvrons dans la transmission.

Sur le plan sensible, intellectuel, politique, poétique, la société a besoin d’artistes et de scènes pour rire, danser, se révolter, rêver, échanger et se retrouver.

Depuis des décennies la Parfumerie et nombre d’autres théâtres s’activent pour rassembler, décloisonner et faire vivre notre cité, tandis que ce qui se passe actuellement divise, crée de la «distance sociale», des «gestes barrières», «du confinement» de la méfiance et de l’isolement.

Le vocabulaire martelé depuis des mois véhicule en lui-même des concepts redoutables. Nous espérons qu’une fois cette crise passée, le rôle fondamental de la culture sera reconnu et que nous pourrons à nouveau exercer notre métier sereinement.

Evelyne Castellino, pour le collectif de la Parfumerie