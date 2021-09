Santé – Le rôle de l’aluminium dans le cancer du sein est confirmé Un groupe de chercheurs des Grangettes et d’Oxford affirme apporter des preuves formelles de la toxicité de ce composant présent dans les déodorants et les crèmes solaires. Sophie Simon

Le rôle de l’aluminium dans le cancer du sein est confirmé. Getty Images

Il s’agirait d’une avancée «majeure». Deux nouvelles études confirment les effets toxiques des sels d’aluminium et leur potentiel cancérigène pour la glande mammaire humaine, annonce la Fondation des Grangettes dans un communiqué. Ces deux publications, que l’on doit à un groupe de chercheurs de cette clinique genevoise et de l’Université d’Oxford, sont parues dans la revue scientifique «International Journal of Molecular Sciences».

L’aluminium étant au cœur des soupçons depuis des années, en quoi ces découvertes récentes sont-elles décisives? «Les études précédentes relevaient de la biologie cellulaire et étaient en quelque sorte moins rigoureuses, explique le Dr Stefano Mandriota. La différence, c’est que nous avons maintenant utilisé des modèles en toxicologie réglementaire humaine, c’est-à-dire la discipline qui reconnaît ce qui est cancérigène ou pas. La toxicologie requiert des échantillons très larges et des statistiques très fines. Ce papier est donc effectivement le premier à documenter de manière vraiment plus rigoureuse qu’avant cet effet toxique de l’aluminium. C’est une étude dont il sera difficile de ne pas tenir compte.»