Pour réussir la réforme de l’AVS, le Conseil fédéral et le parlement ont prévu une hausse de la TVA pour laquelle une modification de la Constitution est nécessaire. Le vote populaire est donc obligatoire et aura lieu le 25 septembre. C’est l’un des objets concernant la réforme de l’AVS, l’autre étant la modification de la loi sur l’AVS. Si l’un des deux objets est rejeté, c’est toute la réforme qui échouera.

La hausse de la TVA est nécessaire

Pierre Nicollier Député PLR au Grand Conseil

Depuis la mise en place de l’AVS, l’espérance de vie n’a cessé d’augmenter. Cette amélioration, heureuse, va cependant mettre à mal les finances de notre principale assurance sociale.

Le Conseil fédéral ainsi qu’une majorité du parlement ont décidé de trois mesures majeures pour prolonger l’équilibre de l’AVS et donc assurer le niveau des rentes pour les retraités. Il s’agit tout d’abord de l’harmonisation de l’âge de référence de la retraite à 65 ans pour toute la population. La deuxième mesure est une augmentation compensatoire des rentes pour les femmes nées entre 1961 et 1969 qui souhaitent prendre leur retraite à 64 ans. La troisième est une mesure de renforcement du financement de l’assurance sociale par l’augmentation de la TVA.

Les deux premières mesures ont été largement commentées et nous nous concentrons ici sur celle liée au financement sans laquelle l’AVS ne pourra être stabilisée. L’augmentation de la TVA doit en effet y contribuer jusqu’à 1,5 milliard de francs par année, avec pour objectif un total cumulé de 12,3 milliards pour la période de 2024 à 2032.

Pour rappel, la TVA a été adoptée par le peuple suisse le 28 novembre 1993 pour remplacer l’ICHA. Elle porte sur les biens et les services dont certains échappaient à l’ICHA et touche tant les particuliers que les entreprises. La TVA englobe d’ailleurs également le recours à des prestations d’entreprises dont le siège est situé à l’étranger ainsi que l’importation de biens.

Il s’agit donc d’une contribution financière large. La TVA ne doit néanmoins pas être considérée comme générale ou égale.

Les prestations de santé et de soin à la personne, celles des institutions d’aide sociale et d’établissements médico-sociaux, celles relevant de l’éducation, de l’enseignement, de la formation, du perfectionnement ou de la reconversion professionnelle, des domaines culturels (théâtre, cinéma, musées, bibliothèques) ou sportifs, ne sont et ne seront pas soumis à la TVA (0% de taxe).

Un taux réduit, qui se montera à 2,6%, continuera à s’appliquer aux biens et services de première nécessité comme la fourniture d’eau, les aliments et les boissons (sans alcool), les médicaments, les journaux et les livres.

Finalement, un taux particulier (3,9%) s’appliquera aux prestations hôtelières pour maintenir notre soutien à cette branche.

Le taux maximal passera de 7,7% aujourd’hui à 8,1%. Il s’appliquera pour tous les autres biens et services. Ainsi un ménage grand consommateur paiera davantage de taxes, et à un taux moyen plus élevé, qu’un ménage précaire dont les dépenses sont centrées sur les biens et les services de première nécessité.

Il ne s’agit d’ailleurs pas de la première augmentation de TVA pour soutenir nos retraites. En 1999, la taxe avait bondi de +1,0% pour soutenir notre assurance vieillesse, bien loin du projet actuel.

La réforme de l’AVS ne pourra être menée qu’avec un oui à l’augmentation de la TVA. La mesure est éprouvée et la taxe protège les biens et services de première nécessité. Votez deux fois oui à la réforme AVS 21!

Un financement foncièrement injuste

Anna Gabriel Sabate Secrétaire régionale Unia Genève (texte écrit en collaboration avec Jean Burgermeister)

En plus du relèvement de l’âge de la retraite des femmes, la réforme AVS 21 prévoit une hausse de la TVA de 0.4%, qui constitue un objet de vote à part. Or, la TVA est l’impôt le plus antisocial qui existe. Non seulement parce qu’il n’est pas proportionnel au revenu, mais aussi parce que les classes populaires dépensent la totalité de leurs revenus dans les biens de consommation. A l’inverse, les plus riches échappent largement à cet impôt en épargnant et en plaçant leur argent sur les marchés. Au final, les moins fortunés payent la TVA sur l’ensemble de leurs revenus, les plus riches sur une partie infime de ceux-ci.

Le choix de financer l’AVS par le biais de la TVA est d’autant plus injuste que le financement des retraites est censé se faire par des cotisations paritaires (employeurs/employés). Or, une hausse des cotisations paritaires aurait pu permettre d’atteindre le même résultat, en répartissant mieux l’effort financier. Contrairement à la TVA, celles-ci sont, en effet, prélevées sur l’ensemble du revenu et les employeurs les paient aussi. Les chiffres de 2021 démontrent d’ailleurs que beaucoup d’entreprises ont amassé des profits spectaculaires, voire historiques. A l’inverse, les salaires ont souvent stagné ou diminué. D’autres modèles, comme l’affection d’une partie des bénéfices de la Banque nationale suisse existent aussi. Refuser la hausse de la TVA c’est donc défendre le caractère solidaire de l’AVS.

La hausse de la TVA toucherait d’autant plus durement la population, qu’elle viendrait s’ajouter à la très nette augmentation générale des prix qui se profile. En 2022, l’inflation devrait atteindre 3% en Suisse et les prix de l’énergie pourraient avoir de tristes conséquences sur le budget des ménages cet hiver. Le Centre Social Protestant (CSP) s’alarmait récemment du risque de voir de nombreuses personnes basculer dans la pauvreté. C’est particulièrement vrai à Genève, le canton le plus inégalitaire de Suisse où un quart de la population ne possède aucune épargne. Par ailleurs, l’indice des prix à la consommation ne prend pas en compte le coût des primes d’assurance-maladie, dont on sait d’ores et déjà qu’elles devraient augmenter massivement l’année prochaine (plus de 9% selon les estimations)!

Beaucoup de retraités, qui peinent à vivre de leurs rentes seraient d’ailleurs les premières victimes d’une hausse de la TVA. D’autant plus que les rentes ont augmenté nettement moins vite que le coût de la vie ces dernières années.

Il est frappant de constater que la majorité du parlement qui a souhaité accroître le plus injuste des impôts, propose dans le même temps de supprimer l’impôt anticipé qui ne concerne que les grosses fortunes et les grandes entreprises ! La droite prétend qu’une hausse de la TVA de «seulement» 0.4% serait supportable pour la population, mais elle s’empresse d’offrir un cadeau fiscal gigantesque aux millionnaires. Payer plus, pour travailler un an de plus, c’est non! Le 25 septembre, refusons le «financement additionnel de l’AVS par un relèvement de la TVA»!

