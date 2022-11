HERRMANN

La guerre en Ukraine ayant ravivé le débat, l’initiative populaire fédérale «Pour une Suisse neutre, à la fois ouverte sur le monde et attachée aux valeurs humanitaires (Initiative sur la neutralité)» a été officiellement lancée en octobre par l’association Pro Suisse proche de Christoph Blocher. Yves Nidegger défend ici le point de vue des initiants, face à Carlo Sommaruga qui s’y oppose.

Pour une neutralité active et engagée

Carlo Sommaruga Afficher plus Conseiller aux États PS.

Les récents sondages le rappellent. Les Suissesses et les Suisses sont fortement attachés à la neutralité. Imposée à la Suisse en 1815, lors des Congrès de Vienne et de Paris, par les puissances européennes, la neutralité originelle visait à assurer la cohésion d’une Suisse naissante, mais sous tension, et à éviter l’instrumentalisation de l’un ou l’autre canton en cas de conflit en Europe.

De là, notre neutralité n’a cessé d’évoluer au gré de la transformation du contexte politique international. La neutralité suisse du début du XIXe n’est absolument pas la même que celle mise en œuvre lors de la Première Guerre mondiale, celle de la Deuxième Guerre mondiale lorsque nous commercions avec l’Allemagne nazie, de la guerre froide alors que nous étions ancrés dans le camp occidental anticommuniste, depuis notre adhésion à l’ONU, dans le contexte de l’émergence de l’Union européenne ou au moment de l’agression militaire de l’Ukraine en violation de la Charte des Nations Unies. La neutralité suisse a évolué et doit continuer à évoluer en fonction de l’impératif de la cohésion nationale et du contexte politique international.

Quoi qu’il en soit, la Suisse se doit de maintenir une neutralité militaire stricte. Pas de soutien militaire à des belligérants. C’est donc juste que la Suisse refuse la délivrance à l’Ukraine d’armes issues de notre pays. Mais cette neutralité militaire, c’est aussi l’absence de toute intégration ou tout rapprochement stratégique avec l’OTAN, alliance militaire à la logique de confrontation des blocs. Une dynamique bien éloignée de la promotion du dialogue entre les peuples et de la promotion de la paix qui constitutionnellement doivent cheviller au corps notre diplomatie.

Dans le contexte politique mondial actuel, la seule façon pour la Suisse de garantir une neutralité réelle et en obtenir le respect par la communauté internationale, c’est un positionnement cohérent et un engagement résolu en faveur du droit international, du droit humanitaire, des droits humains, de la démocratie et de la lutte contre la pauvreté.

L’adoption des sanctions à l’égard de la Russie s’inscrit parfaitement dans cette approche. La participation active de la Suisse au sein des organisations internationales, particulièrement l’ONU et son Conseil de sécurité, la promotion du multilatéralisme notamment par le biais de la Genève internationale et la contribution au renforcement du droit international et du droit humanitaire sont autant d’espaces permettant la mise en œuvre d’une neutralité active engagée et respectée.

Toutefois, notre neutralité doit être nettement plus cohérente. Pour ce faire, il est nécessaire de participer au bannissement des armes atomiques en ratifiant le Traité d’interdiction des armes nucléaires, d’interdire les exportations d’armes, de soumettre nos multinationales au respect des droits de l’homme et du droit international environnemental, et surtout de pouvoir prononcer des sanctions contre les personnes et les entités qui violent gravement les droits humains.

Une neutralité active et engagée s’inscrit dans cette dynamique et j’y contribuerai.

Restaurer la neutralité morte en Ukraine

Yves Nidegger Afficher plus Conseiller national (UDC) stahlphoto.ch

En entrant en guerre économique aux côtés de l’UE contre la Russie coupable d’agression militaire contre l’Ukraine, le Conseil fédéral présidé par Ignazio Cassis a violé son obligation constitutionnelle de préserver la neutralité suisse (art. 185 Cst), et assassiné le fondement essentiel de notre politique extérieure.

De tous les gouvernements du monde il n’en reste qu’un, en effet, qui croit encore que la Suisse est neutre, c’est le Conseil fédéral. Lorsque Biden et Poutine déclarent le même jour que la Suisse n’est plus neutre, elle ne l’est plus. La neutralité n’existe que dans le regard de l’autre.

Selon le Conseil fédéral, la Suisse ne pouvait rester neutre face à une violation du droit international. Cette position est absurde. Car la guerre est à la fois la violation par excellence du droit international et le contexte même de la neutralité. La Convention de La Haye du 18 octobre 1907 qui règle les droits et les devoirs des pays neutres «en cas de guerre» ne dit pas autre chose. S’il n’était pas possible de rester neutre en cas de guerre, la neutralité n’existerait pas. Premier point.

De l’avis du Conseil fédéral, la neutralité stricte, celle qui a évité à la Suisse d’être envahie en 1939-1945, devrait évoluer. Sauf que c’est de la Constitution qu’il s’agit, et qu’il n’appartient pas au Conseil fédéral d’en disposer, mais au législateur constitutionnel, à savoir le peuple et les cantons.

C’est au souverain de dire ce qu’il entend par «neutralité». Second point.

Tel est précisément l’objet de l’initiative pour sauvegarder la neutralité.

C’est lorsque Hitler est intervenu militairement en 1938 au motif de «libérer les Allemands des Sudètes de l’oppression tchécoslovaque» que la Suisse a opté pour la «neutralité intégrale», rompant alors avec les sanctions économiques considérées à juste titre comme un acte de guerre.

Ordonnées à l’époque par la Société des Nations, les sanctions avaient démontré leur incapacité à enrayer la guerre, et rien depuis lors n’a jamais infirmé ce constat.

Lorsque le conflit s’est internationalisé en 1939, le Conseil fédéral a pu réaffirmer la neutralité stricte de la Suisse tout en mobilisant l’armée aux frontières. Le fait est que, contrairement à ce qui est arrivé aux neutres moins stricts, la neutralité de la Suisse fut respectée par tous les belligérants tout au long de la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, la Suisse était seule en Europe à avoir échappé aux bombardements, à l’occupation et aux déportations.

En donnant la parole au peuple sur un sujet d’importance existentielle pour la Suisse, l’initiative sur la neutralité invite le souverain à ressusciter la neutralité assassinée en Ukraine par un Conseil fédéral qui a perdu ses nerfs. En complétant leur constitution, le peuple et les cantons suisses proclameront haut et fort à la face du monde que 1) la Suisse est neutre au sens de la neutralité armée perpétuelle (art. 54a nouveau), et 2) l’armée suisse n’effectue de missions à l’étranger que dans le cadre exclusif de l’aide en cas de catastrophe (art. 58, al. 2bisnouveau).

