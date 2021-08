Festival à Avenches (VD) - Le Rock Oz’Arènes revient avec une programmation 100% suisse

Festival à Avenches – Le Rock Oz’Arènes revient avec une programmation 100% suisse La place du Casino accueillera ce week-end une dizaine de groupes et DJ helvétiques à l’occasion du «Rock Oz 2021», une édition réduite en raison de la pandémie. Le festival retrouvera ses célèbres arènes l’an prochain.

Rock Oz'Arènes revient à Avenches mais pas dans ses traditionnelles arènes. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le festival Rock Oz’Arènes revient vendredi et samedi en version réduite. Il ne se déroulera pas dans les traditionnelles arènes d’Avenches, mais sur la place du Casino de la cité broyarde avec une programmation 100% suisse. Une dizaine de groupes et DJ se produiront, avec notamment Phanee de Pool et Black Sea Dahu en tête d’affiche.

Privés de festival en 2020 à cause du coronavirus, les organisateurs de Rock Oz’Arènes avaient annoncé un nouveau report en avril dernier. C’était toutefois sans compter sur leur volonté de programmer, malgré tout, des concerts à Avenches durant l’été.

«Le concept Rock Oz 2021 de cette édition est l’occasion rêvée d’inviter les meilleurs artistes du moment et de proposer, en partenariat avec Swiss Live Talents, une programmation 100% suisse», écrivent-ils sur leur site internet.

Certificat Covid obligatoire

L’accès au festival est réservé aux détenteurs d’un certificat Covid. Un dispositif de tests rapides est prévu sur place et sur inscription de 16h à minuit.

Pour fêter son 30e anniversaire, Rock Oz’Arènes reviendra à une édition «normale» en 2022, les billets de 2020 étant toujours valables. Le festival devra ensuite se réinventer une nouvelle fois, sachant que les arènes seront rénovées pendant plusieurs années.

