La Bâtie – Festival de Genève – Le rire éclaté d’Eugénie Rebetez La Jurassienne était de passage à Plan-les-Ouates ce week-end, avec le «Ha Ha Ha» qu’elle délègue au Bruxellois Tarek Halaby, lequel le transmet à son tour aux enfants. Katia Berger

Dans «Ha Ha Ha», l’hilarité non binaire de Tarek Halaby se loge dans un ventre gravide. PAOLA CAPUTO

La nouvelle ne surprendra personne: rire est contagieux. Rappelez-vous, dans «Mary Poppins», la chanson «I Love to Laugh», entonnée en lévitant: impossible de ne pas pouffer avec l’ami Bert et son oncle Albert. La chorégraphe jurassienne Eugénie Rebetez le sait bien en composant «Ha Ha Ha» – qui pourrait tout aussi bien, soit dit en passant, s’intituler «Ho Ho Ho» ou «Hi Hi Hi», ainsi qu’elle le prouve en préambule de ce spectacle destiné aux «enfants dès 6 ans», et créé l’automne dernier à Zurich.

Autre vérité largement acquise: c’est depuis le ventre qu’on se gondole. Aussi Rebetez veille à garnir copieusement celui de son interprète, Tarek Halaby, histoire qu’il ne passe pas inaperçu auprès du public. D’habitude, elle porte elle-même ses solos («Gina», «Encore», «Bienvenue»…): cette fois, l’artiste délègue ses facéties à une généreuse créature non genrée. Son abondante chevelure rassemblée dans un palmier, le jovial barbu qui chatouille les jeunes esprits sur la scène de l’espace Vélodrome est enceint.

À l’école du primaire

Oui, de son abdomen rebondi tomberont les accessoires utiles à communiquer l’hilarité: une bouillotte blanche, des bouées gonflables rouges, un grand morceau d’étoffe jaune. Sur fond noir, les couleurs, de même que les émotions convoquées et la gestuelle déployée, s’assument primaires. À savoir élémentaires, vitales, mais pas intelligibles pour autant.

On peut en effet passer à côté de «Ha Ha Ha». Qu’y fait donc cette caricature de bimbo sortie de nulle part? Ce dialogue sifflé avec l’audience, comme échappé d’un numéro de clown? Pourquoi évoquer la maternité pour l’abandonner aussitôt? Quel est ce papier d’emballage déchiqueté sans raison? Ce ruban bleu agité en conclusion? Et le bouquin lumineux, qui ouvre et clôt la représentation, promeut-il la lecture comme source de gaîté? Malgré l’épure, l’adulte se perd. Quant à l’enfant, l’occasion est trop belle pour se retenir de rire.

