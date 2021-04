Environnement – Le Rhône va devenir un no man’s land Une vidange partielle du barrage de Verbois aura lieu fin mai. Les abords du fleuve seront interdits au public, pour des raisons de sécurité. Antoine Grosjean

La dernière vidange du Rhône (ici en amont du barrage de Verbois) a eu lieu en mai 2016. C’était la première fois qu’on procédait à un abaissement partiel, et non total, des eaux. Photo: Laurent Guiraud. TDG

Pendant deux semaines et demie, le Rhône genevois et ses abords vont devenir un véritable no man’s land. Navigation, baignade, pêche, promenade: en aval du Seujet, toutes activités, quelles qu’elles soient, seront interdites du 18 mai au 5 juin, dans le fleuve, dans son lit, sur ses berges et aux confluences de l’Arve et de l’Allondon.

Cette mise à ban est une mesure de sécurité liée à l’abaissement des eaux, qui se pratique à intervalles réguliers. La dernière fois, c’était en 2016. Le but de l’opération est d’évacuer une partie des sédiments que l’Arve charrie et qui, en s’accumulant dans la retenue du barrage de Verbois et dans le lit du Rhône, augmentent le risque d’inondations lors des crues. Moins spectaculaire que la vidange totale de 2012, qui avait dévoilé des paysages lunaires, cet abaissement partiel aura tout de même une amplitude similaire à celui de 2016, où le niveau du Rhône avait baissé de près de dix mètres en amont du barrage de Verbois. Mis à nu, le lit du fleuve sera glissant et vaseux, et le peu d’eau restant prendra des allures torrentielles. D’où la nécessité de tenir le public à distance.