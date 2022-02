Qualité des cours d’eau – Le Rhône genevois, un désert biologique Un rapport pointe l’impact des barrages sur la faune. La situation n’est pas meilleure dans certains de ses affluents, pollués par le CERN. Antoine Grosjean

Les éclusées des barrages (ici, celui du Seujet), en augmentant le débit du Rhône plusieurs fois par jour, rendent les habitats du fleuve instables et peu propices à la macrofaune et aux poissons. LUCIEN FORTUNATI

Le Rhône genevois, un désert biologique? C’est l’impression qui ressort d’un état des lieux effectué par le Canton. Celui-ci étudie la qualité des cours d’eau genevois tous les six ans, secteur par secteur, et le dernier rapport sur le Rhône et l’Arve parle d’une situation «médiocre» dans le fleuve, sur le plan de la diversité biologique. Paru en novembre, ce document est basé sur les observations faites en 2020.