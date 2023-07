DR

Genève, 24 juillet

Le 22 juillet dernier, la «Tribune» publiait un article sur les règles à connaître pour pratiquer la baignade et la descente du Rhône. On y apprenait que «si les vannes du Seujet peuvent s’ouvrir à tout moment, c’est parce que le barrage régule le niveau du Léman et doit permettre d’éviter les inondations tout autour du Léman». C’est à mon sens discutable, ce qui est une bonne nouvelle pour le Rhône et ses usagers. La Confédération ne fait en effet que fixer un volume d’eau à évacuer quotidiennement. Rien n’empêche donc de la laisser filer vers l’aval avec un débit régulier.

En réalité, les brutales variations des débits du Rhône genevois ont pour objectif principal de faire gagner chaque année un ou deux millions supplémentaires aux Services industriels de Genève. La méthode est simple: il suffit de stocker l’eau à l’amont du barrage du Seujet lorsque les prix de l’électricité sont bas, et de relâcher subitement l’eau pour que le barrage de Verbois produise de l’énergie lorsque les prix augmentent. Selon une étude du Canton de Genève – Diagnose pisciaire du Rhône genevois, Teleos Sàrl, 2018 (https://www.ge.ch/document/1268/annexe/3) – cette pratique, qui peut multiplier chaque jour le débit par cinq, a fait du Rhône genevois l’un des pires fleuves européens jamais échantillonné sur le plan écologique. Elle est aussi responsable des nombreuses mises en garde quant à la sécurité de la baignade et de la fréquentation des rives. Or, et c’est le fait central à retenir, la quantité d’électricité produite par les barrages du Rhône genevois dépend exclusivement de la quantité d’eau qui quitte le Léman chaque jour, et pas de la manière dont on la relâche.

L’alternative d’un Rhône au fil de l’eau, propice autant à la faune et à la flore qu’aux humains, est donc non seulement réaliste, mais en plus facile à réaliser. Il suffit que le Conseil d’État renonce à ces éclusées. Dans la mesure où le destin du Rhône genevois dépend entièrement des Verts et des socialistes, au sein du Conseil d’État comme à la direction générale des Services industriels, et que ces deux partis ne cessent de défendre, à Berne comme à Genève, une exploitation hydro-électrique des cours d’eau respectueuse de l’environnement et des humains qui habitent leurs rives, ça devrait être possible, non?

Christophe Ebener

