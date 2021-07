Fleuve au plus haut – Le Rhône a englouti ses berges, ses pontons et ses plages Vision saisissante dans le secteur de la pointe de la Jonction. Les rives s’effacent pour laisser passer un long fleuve qui n’est pas tranquille. Prudence. Thierry Mertenat

Genève, le 8 juillet 2021. Le Rhône atteint une hauteur inhabituelle, cette deuxième semaine de juillet. Magali Girardin

On dirait un peu le Grand-Rhône, quand, dans le delta du même nom, au nord d’Arles, il se sépare de son petit frère pour filer tout droit vers la mer, en profitant de son débit qui passe du simple au quintuple. Sauf que l’on n’est pas en Camargue mais à Genève, dans la partie urbaine du fleuve, en aval du barrage du Seujet.

Ses deux rives n’ont jamais été aussi éloignées l’une de l’autre. Il faudrait presque, comme à Port-Saint-Louis, un bac pour les relier. Les pontons sur pilotis des plages éphémères, servant de repères habituels, ont complètement disparu depuis trois jours. Recouvrement total. L’eau était à fleur à la sortie du dernier week-end, elle venait caresser sans fâcherie la plateforme en bois, laissant apparentes les marches supérieures des échelles de baignade.

Le ponton situé en aval du pont de Sous-Terre, sur la rive droite du fleuve, est sous l’eau depuis trois jours. Magali Girardin

En aval du pont de Sous-Terre, côté rive droite, on ne voit plus qu’une paire de virgules en acier, point d’accroche à l’air libre de cette immersion spectaculaire. À partir de là, tout ce qui se découvre à l’œil en empruntant le sentier des Falaises est inédit. À commencer par cette vision, presque christique, d’un homme habillé, le bas du pantalon retroussé à la va-vite, en train de marcher sur l’eau à contre-courant.

Les échelles de baignade forment une curieuse virgule à fleur d’eau. Ponctuation aquatique. Magali Girardin

C’est Jésus? Non, c’est un nageur habitué des lieux qui vient tester la température de l’eau, sa force et ses remous, avant de s’y risquer. Il renonce: malgré les 20 degrés approchants, son couloir naturel est drôlement agité. Et rien, alentour, pour poser ses affaires. Sinon des canards, des cygnes, des mouettes, le casting aquatique d’un étang nouvellement formé à cet endroit.

Ysaline et Félix, deux jeunes nageurs de 22 ans chacun, prennent la mesure du courant avant de se mettre à l’eau, ce jeudi en début de soirée. Magali Girardin

La hauteur de saut depuis le parapet du pont de Sous-Terre s’est considérablement réduite. Deux jeunes baigneurs du soir, Ysaline et Félix, 22 ans chacun, en profitent pour piquer une tête, ce jeudi avant la nuit. Trois minutes plus tard, ils arrivent déjà au niveau du ponton médian du sentier des Saules, recouvert lui aussi. Descente ultrarapide, sans produire le moindre effort, sinon celui, exigeant, de revenir jusqu’à la berge. Ils sont sportifs, bons nageurs et solidaires.

Les berges sont recouvertes d’eau jusqu’à la pointe de la Jonction. Magali Girardin

Car ce fleuve, qui s’est rempli comme une baignoire, qui ressemble désormais à une fausse piscine débordante, encourage plus que jamais à la prudence. De jour comme de nuit.

Une proche réalité interpelle à la tombée du jour. Celle des tentes de camping plantées un peu plus haut sur la même rive. Un campement de fortune. Il s’est agrandi et allongé. Une bonne dizaine de Quechua, en retrait contre le mur en saillie s’adossant à la route. Avant-toit dérisoire pour la population de sans-abri qui a investi les lieux exposés.

Un campement de tentes pour sans-abri occupe la rive gauche du Rhône. À cet endroit, le fleuve arrive à moins de 20 centimètres de la berge. Magali Girardin

Il n’y a pas de la place pour tout le monde. Deux tentes sont sur l’herbe, à découvert, surtout à moins d’un mètre de l’eau. Laquelle, jeudi soir, arrivait à 15 centimètres de la berge en pierre. Par principe de précaution, par mesure de sécurité élémentaire, on a déjà évacué pour moins que ça.

Deux tentes à découvert, plantées sur la partie herbeuse, au bord du Rhône. Magali Girardin

En langage hydrologique très vulgarisé, la situation se résume ainsi: le Rhône est tellement gros que l’Arve ne sort plus. Les risques de crue sont plutôt de ce côté-là. Une rivière énervée, pressée d’aller au contact à la pointe de la Jonction. Le beau temps est revenu, ce vendredi, avec du soleil annoncé jusqu’au soir. Le décor fluvial dévoile à chaque instant sa photogénie; mais, en contrebas, le rapprochement de la terre et de l’eau reste confus et imprévisible en maints endroits. Prudence, le maître-mot de ce plein air pour tous.

