Finale de rink-hockey – Le RHC Genève veut raviver la flamme de l’espoir Menés 2 à 1 dans une série au meilleur des cinq matches, les joueurs de Florian Brentini vont faire leur maximum ce samedi pour décrocher un cinquième match à la Queue d’Arve. Christian Maillard

Genève, le 12 février 2022.

Florian Brentini et les Genevois veulent encore y croire. ©Pierre Albouy/Tribune de Genève

Mené 2 à 1 dans sa série au meilleur des cinq matches, le RHC Genève n’a plus le choix ou presque. L’équipe de la Queue d’Arve doit s’imposer ce samedi soir à Diessbach pour raviver la flamme de l’espoir dans une finale toujours aussi très disputée. «C’est ce qu’on souhaite, évidemment, mais honnêtement là, ça va être compliqué car je pense qu’en opérant le break, notre adversaire a pris un petit ascendant psychologique avant de jouer ce quatrième match devant son public, estime le coach Florian Brentini. C’était déjà un bel exploit d’aller chercher un point là-bas au deuxième acte. En plus, soupire l’entraîneur-joueur des Genevois, on a perdu Jérôme Desponds, blessé à la cuisse. On va devoir jouer à sept…»

Après les trois premières rencontres qui se sont terminées une fois aux tirs au but et en prolongations, tout a été une question de petits détails. «Et malheureusement, quand les nerfs sont mis à rude épreuve, cela ne nous réussit pas, regrette le coach genevois. On n’arrive pas à gérer ces petites choses qui font que le match tourne tout à coup du mauvais côté. Je pense qu’il y a aussi la fatigue qui entre en ligne de compte. Une finale se gagne mais elle peut aussi se perdre ainsi. Espérons que ce ne soit pas le cas ce samedi soir à Diessbach, qu’on fasse la différence dans le temps réglementaire.»

‹‹On n’arrive pas à gérer ces petites choses qui font que le match tourne tout à coup du mauvais côté.›› Florian Brentini, coach du RHC Genève

Le technicien de la Queue d’Arve se souvient que lors de la victoire des Genevois en terre bernoise, le travail avait été effectué durant les dix premières minutes de la rencontre. «Comme Diessbach commence toujours très fort, si on arrive à contenir ses assauts et laisser passer l’orage, à marquer et à faire douter notre adversaire, la nervosité peut changer de côté. En cas de match 5 à Genève, tout pourrait alors arriver…»

Désabusé, Florian Brentini? Que nenni. «Non bien sûr, on va entrer sur la piste et se battre comme on l’a fait en demi-finale ou lors du match 2 de cette finale et il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.» Ouf, on a eu peur, le titre n’est pas encore joué. Le 4e acte se déroule ce soir à Diessbach. Stop ou encore?

Rendez-vous samedi prochain à la Queue d’Arve…



Les premiers matches Afficher plus 21 mai: RHC Genève – Diessbach 2-3 ap. 28 mai: Diessbach – RHC Genève 3-4 4 juin: RHC Genève – Diessbach 3-4 tab

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.