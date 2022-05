Après une défaite aux tirs au but, à la Queue d’Arve, les Genevois se déplacent ce samedi à Diessbach avec un état d’esprit de conquérants.

Florian Brentini (N o 83) et ses jeunes coéquipiers sont bien décidés à s’imposer ce samedi à Diessbach.

Et si l’histoire se remettait sur des roulettes? Huit ans après son dernier titre national, le RHC Genève est en finale des play-off avec le secret espoir de revenir au sommet plus tôt que prévu.

Face aux Bernois de Diessbach, champions en titre, l’échelle est haute, mais Florian Brentini (38 ans) et sa bande de jeunes n’ont pas le vertige. Il n’y a pas qu’une boisson énergisante qui donne des ailes. «Diessbach, qui a brillé cette saison en Ligue des champions, est clairement le grand favori, mais, prévient le vieux briscard, même si notre équipe est encore en développement et qu’on a déjà atteint notre objectif de la saison, on ne va pas s’arrêter là en si bon chemin.» C’est bien connu, une finale ne se joue pas…