Coupe d’Europe de rink-hockey – Le RHC Genève mouille son maillot en hommage à Roger Brentini L’équipe reçoit ce samedi à la Queue-d’Arve (17 h 30) les Italiens de Follonica. Elle est entraînée par Florian Brentini, l’un des fils de l’ancien président, décédé en janvier. Pascal Bornand

L’équipe du RHC Genève, actuelle 2 e de LNA à un point du leader Diessbach. DR

À la Queue-d’Arve, le rink-hockey a repris ses droits après six semaines de pause. Il a fallu relancer la machine, remettre un peu d’huile dans les roulements à billes. Le RHC Genève a surtout eu la tristesse de perdre Roger Brentini, son ancien président, décédé en tout début d’année. Personnage attachant, celui-ci a incarné durant près de trente ans «son» club, une famille au sens propre, avec sa femme Liviane, la fée du comité, elle aussi disparue, et leurs trois fistons, Gérald, Gilles et Florian, tous internationaux suisses. Sans oublier Matthieu, un cousin à eux, un superjoueur lui aussi.

Joueur à UGS et faiseur de glaces

Réunie à Saint-Joseph, la grande famille du sport genevois a salué l’ancien footballeur, solide défenseur sous le maillot violet d’UGS, le bistrotier chaleureux, faiseur de magnifiques glaces à l’enseigne du bar Cristallina, et le dirigeant fidèle, sous la présidence duquel le RHC Genève a remporté ses principaux trophées, dont douze titres nationaux. Le bonhomme s’en est allé chercher des crosses au ciel et personne ne lui en voudra. Il avait le rink et le cœur sur la main.

Ce samedi, comme ces dernières années déjà, où sa présence s’était faite plus rare, l’esprit de Roger Brentini planera sur la piste de la Queue-d’Arve. Entraînée par Florian, le cadet des frangins, l’équipe genevoise s’est donné pour mission de perpétuer son souvenir. Les anciens savent ce que le club lui doit, à commencer par Jérôme Desponds, sacré vice-champion du monde en 2006 avec Florian Brentini, revenu au jeu cette saison, à 41 ans, pour donner un coup de main. Et les plus jeunes se disent que cela devait être un sacré président.

«Cette saison, l’idée est surtout de favoriser la maturation et l’intégration des jeunes talents du club. Pour cela, j’ai convaincu quelques vieux comme moi d’assurer leur encadrement.» Florian Brentini, entraîneur-joueur du RHC Genève

Tous auront à cœur de mouiller leur maillot contre l’équipe de Follonica, 2e du championnat d’Italie, à l’occasion de la WS Europe Cup. Ils l’ont déjà fait cette année en tenant tête à la redoutable équipe de Quévert-Dinan, victorieuse 4-3 à Genève, puis en battant Biasca 3-0, un succès précieux dans la course aux play-off. Sevré de titre depuis 2014, le club a-t-il les moyens de renouer avec son glorieux passé après une période de transition et deux ans sans championnat en raison du Covid?

«Ce n’est pas l’objectif que l’on s’est fixé en début de saison, répond Florian Brentini (38 ans), passé du rôle de directeur technique au poste de joueur entraîneur. Mais on ne se refuse rien. En fait, l’idée est surtout de favoriser la maturation et l’intégration des jeunes talents du club. Pour cela, j’ai convaincu quelques vieux comme moi d’assurer leur encadrement. Cette mixité commence à bien tourner. À nous de profiter de la Coupe d’Europe pour encore mieux se serrer les coudes.»

Là-haut, son père sera dans les gradins, heureux de voir que son club marche toujours comme sur des roulettes.

