Chasse à la photo parfaite – Le revers de la médaille du beau tilleul Quand le «tilleul du Schreckhorn» est devenu viral sur Instagram, le calvaire d’un couple a débuté et la situation s’est gâtée parmi les photographes. Dölf Barben

Le tilleul devant le Schreckhorn a été nommé «Photo météo» de l’année 2020. Adrian Wirz

Lorsqu’ils veulent faire la grasse matinée, ils sont réveillés trop tôt. En cause: des photographes qui déballent leur matériel juste à côté de leur maison. Et s’ils veulent se coucher tôt, ils ne peuvent pas s’endormir. Toujours à cause des photographes qui bavardent juste à côté de leur domicile.