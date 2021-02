Basketball – Le rêve européen s’envole pour l’équipe de Suisse La Suisse entrevoyait une première qualification pour l’Eurobasket depuis 1955 après son exploit contre la Serbie en novembre. C’était sans compter la défaite de vendredi contre la Finlande (92-84).

L’équipe de Suisse n’a pas réussi l’exploit de se qualifier pour l’Eurobasket. AFP 1 / 1

Les Suisses semblaient à l’aise dans leur rôle d’outsider à Tbilissi. En Géorgie, ils ont tenté de rester au contact le plus longtemps possible pour instaurer le doute chez les Finlandais. C’était presque chose faite à la fin du premier quart. Les Helvètes ont montré la «grinta» qui les habitait sur le premier ballon en prenant les devants. Le principal point noir de ce premier quart-temps résidait dans la dernière action finlandaise, qui s’est conclue par un tir ouvert à trois points. À ce moment, la Suisse en comptait quatre de retard (23-19).

Le dernier point du premier quart-temps.

Le doute s’est emparé des esprits d’Arnaud Cotture et de ses coéquipiers à la première reprise, avec un début efficace des Finlandais. Une situation qui s’est encore renforcée alors que les Suisses n’arrivaient plus à transformer leurs tentatives et provoquaient beaucoup de fautes en défense. Le moment choisi par Gianluca Barilari pour un premier temps mort (32-22). Pas de grand changement au niveau de la confiance, à l’image de Jonathan Dubas, qui a manqué quatre lancers francs d’affilée. Les Finlandais en ont profité pour prendre le large, en restant très efficaces sur les rebonds offensifs et les lancers francs. À la mi-temps, le retard était de 18 points (49-31).

Difficile de reprendre confiance en perdant deux fois le ballon de retour sur terrain, d’autant plus que la défense finlandaise continuait sa prestation référence. Des Scandinaves qui n’ont fait mine de baisser le niveau à aucun moment de la rencontre. À la fin de la troisième période, la Suisse accusait un retard presque insurmontable de 23 points (71-48).

Malgré des adaptations tactiques, dont un passage à une défense de zone, impossible de venir déstabiliser la machine finlandaise. Mais il faut soigner la confiance dans ce genre de compétition, et c’est ce qu’a cherché à faire la Suisse durant le dernier quart. Si le retard n’avait pas été si grand, les hommes de Barilari auraient même pu imaginer recoller au score. À une minute du terme, il ne manquait que six points à combler. Finalement, les regrets sont grands. Le score final affiche un écart rageant mais logique de huit points (92-84).

Le prochain défi pour la formation suisse aura lieu dimanche, avec une rencontre l’opposant à la Serbie à 13h. Sa place pour une phase finale de l’Eurobasket est presque envolée. La Suisse a une chance d’être encore dans la course en cas de victoire de la Serbie sur la Géorgie plus tard vendredi (16h) et d’un exploit dimanche.

Sport-Center