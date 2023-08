Walter Thurnherr s’en va – Le retrait du 8e conseiller fédéral ouvre le jeu politique L’élection d’un chancelier de la Confédération aura lieu le même jour que celle du successeur d’Alain Berset. De quoi pimenter les choses. Florent Quiquerez

Après huit ans, Walter Thurnherr a annoncé son retrait du poste de chancelier de la Confédération. keystone-sda.ch

Il est présent à chaque séance du Conseil fédéral et on dit que le gouvernement écoute son avis très attentivement. Avec le départ de Walter Thurnherr, la Berne fédérale ne perd pas simplement l’une de ses plus belles plumes – il excelle dans les discours – mais aussi un stratège hors pair, considéré parfois comme un ministre de l’ombre.