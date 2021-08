Tournant géopolitique – «Le retrait d’Afghanistan nous projette dans un monde postaméricain» Washington se désengage du «Grand Moyen-Orient» et met le cap sur l’Asie. Dans ce virage stratégique, Joe Biden ébranle l’OTAN et tous les alliés des États-Unis. Andrés Allemand Smaller

Derrière les barbelés: «I love Kabul» (J’aime Kaboul). Les évacuations chaotiques à l’aéroport international Hamid Karzai illustrent dramatiquement le désengagement général des États-Unis. KEYSTONE

«C’est une illustration cinglante du monde postaméricain qui prend forme, au profit d’autres puissances, en premier lieu la Chine, mais aussi la Russie, la Turquie et l’Iran.» Voilà comment il faut interpréter la reprise de Kaboul par les talibans, selon la chercheuse Alexandra de Hoop Scheffer, spécialiste de la sécurité transatlantique et directrice du bureau de Paris de l’institut The German Marshall Fund. Un véritable tournant géopolitique est à l’œuvre depuis une bonne décennie, auquel participait déjà le désengagement progressif d’Irak, de Libye, de Syrie et du Sahel.