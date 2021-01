Présidence Biden – Le retour en force des États-Unis à l’OMS Conseiller du nouveau président américain, le Dr Anthony Fauci promet que les États-Unis soutiendront l’organisation et rempliront leurs obligations financières. Alain Jourdan

Anthony Fauci a participé par vidéo au Comité exécutif de l’OMS.

Les États-Unis réintègrent au pas de course l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Quelques heures seulement après la prise de fonction de Joe Biden, le célèbre immunologue américain Anthony Fauci a participé jeudi, par vidéo, à la réunion du Conseil exécutif de l’agence onusienne pour annoncer qu’il n’était plus question, pour son pays, de quitter l’OMS mais au contraire de renforcer la collaboration avec ses scientifiques.

Non seulement la nouvelle administration Biden annule la décision de Donald Trump de se retirer de l’organisation, mais elle annonce aussi sa participation au programme Covax, «pour faire progresser les efforts multilatéraux pour le vaccin Covid-19, la distribution, l’accès équitable, la recherche et le développement». Une réponse à la demande pressante du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui souhaite que les pays les plus pauvres ne soient pas les laissés-pour-compte du combat engagé à l’échelle planétaire contre le virus.