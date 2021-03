Lettre du jour – Le retour d’une collection d’art Opinion Courrier des lecteurs

Genève, 11 mars

En 2003, la restitution volontaire d’un masque de cérémonie aux indiens Kwakwa-ka waks du nord-ouest des États-Unis par Aube Elleouet, la fille d’André Breton, marqua un tournant dans la relation entre collectionneurs et pays sources.

Ce geste généreux prit tout son sens car le masque restitué avait valeur de symbole pour cette ethnie spoliée de sa mémoire.

Aujourd’hui c’est la plus vaste collection d’art khmer en mains privées qui va prendre le chemin du retour.

Douglas Latchford, collectionneur sulfureux, trafiquant revendiqué d’œuvres d’art, est décédé l’été dernier aux États-Unis. Il a légué à sa fille Nawapan Kiriangsak plus d’une centaine de sculptures, bijoux, couronnes d’or, d’une valeur allant jusqu’à 50 millions de dollars et plus, acquise durant la guerre civile, puis sous le régime des Khmers rouges.

Malgré le caractère illicite de cette collection, les autorités cambodgiennes n’avaient jamais rompu le lien avec lui.

Deux statues offertes par Latchford au Metropolitan Museum en 2012 furent très vite renvoyées au Cambodge.

Sa fille a pris la décision courageuse de restituer l’ensemble de la collection au gouvernement cambodgien, mettant fin à l’errance d’objets qui n’auraient jamais dû quitter leur terre d’origine.

Lors de son retour prochain à Phnom Penh, cette collection trouvera place dans un musée public. La mémoire de Douglas Latchford qui, en homme de son temps, s’estimait «sauveur d’objets perdus dans la jungle», sera ainsi distinguée.

Il n’est pas aisé de porter un jugement sur l’action des générations précédentes. L’actualité «décoloniale» est là pour nous le rappeler.

Gageons que ces exemples inspireront les héritiers de prestigieux collectionneurs suisses dont certaines collections trouveraient toute leur place dans leur aire culturelle d’origine.

Jean-Yves Marin

Ancien directeur des Musées d’art et d’histoire de Genève