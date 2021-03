Roger Federer – Le retour du «Maître» dans l’œil des autres sports Comment les mondes du hockey, du football et de l’athlétisme observent-ils le retour au jeu de Roger Federer à bientôt 40 ans. Analyse transversale d’une quête commune: retrouver le rythme. Mathieu Aeschmann

Roger Federer en extension lors de son quart de finale face à Nikoloz Basilashvili, à Doha. Une posture qui est devenue de plus en plus compliquée au fil de la rencontre. Getty Images

Roger Federer est revenu. Et, au fil de deux matches très différents, il sera apparu intact et entamé, immortel et quarantenaire. Ce grand écart est commode: il valide toutes les perceptions. Les optimistes retiendront ses séquences aériennes en fin de match contre Evans, les pessimistes ses reprises d’appui un peu rouillées face à Basilashvili. Afin de faire le tri, nous nous sommes tournés vers des sportifs ou entraîneurs d’autres disciplines. Pour eux, le tennis n’est qu’une passion, «RF» une source d’inspiration. Mais le mouvement, la préparation physique, les processus de réathlétisation et les exigences du haut niveau sont leur quotidien. Voici ce qu’ils ont vu à Doha.