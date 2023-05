Futur de la mobilité – Le retour des trains grandes lignes réjouit l’Ouest lausannois L’horaire 2025 des CFF donnera une importance accrue à la gare de Renens. Une demande de longue date du district. Chloé Din

Dès le mois de décembre, la gare de Renens verra son importance grandir dans le réseau ferroviaire romand. VANESSA CARDOSO

Les communes de l’Ouest lausannois saluent l’annonce du nouvel horaire des CFF pour 2025. Dévoilé ce vendredi, celui-ci comporte plusieurs changements qui accroîtront l’importance de Renens dans le réseau ferré romand. Dès le mois de décembre 2024, la plupart des trains grandes lignes desserviront en effet la gare du chef-lieu, qui a été complètement modernisée ces dernières années.

«Dans ce pôle de mobilité de l’agglomération Lausanne-Morges, ils répondront à une demande importante et croissante, en lien notamment avec le métro M1, les hautes écoles, le futur tram T1 et le développement urbain», lit-on dans un communiqué du Bureau stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL), qui rassemble les huit communes du district sur les thématiques d’urbanisme et de mobilité.

Le SDOL souligne que ces annonces sont «une réponse aux demandes récurrentes des habitants, des Communes de l’Ouest lausannois et des hautes écoles exprimées depuis plus de 10 ans au travers de pétitions, lettres, interventions au Grand Conseil et réponses à consultation sur les horaires annuels».

Un plus pour 4000 passagers par jour

Selon les CFF, le nouvel horaire permettra à quelque 4000 clients quotidiens à destination de l’Ouest lausannois de descendre directement à Renens plutôt que de transiter par la gare de Lausanne. Les trains IC5 (Rorschach/Zurich–Bienne–Lausanne), IC1 (St-Gall/Zurich–Genève-Aéroport) et certains IR90 (Brigue–Genève-Aéroport) s’y arrêteront désormais.

Le trajet Genève–Renens sera raccourci de huit minutes. En revanche, l’arrêt supplémentaire à Renens aura pour effet de rallonger le voyage entre Genève et Lausanne pour les trains grandes lignes, dont le temps de trajet le plus court passera de 35 à 39 minutes.



Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.