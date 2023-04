Sorties livres et BD – Le retour de Montel et Clément, Santini et Andre Dubus III Une tortue en panique, un requin mécanique mais le vrai drame est ailleurs, dans un roman noir inconsolable. Cécile Lecoultre Philippe Muri

Le découpage de la narration explose d’invention dans «Armelle et Mirko», de Montel et Clément. DR

Une tortue qui avance à son rythme

BD Armelle la tortue a une peur panique du noir. Problématique lorsqu’il s’agit de se replier dans sa carapace pour échapper aux prédateurs. Luciole bienveillante, Mirko va lui venir en aide… Nouvelle série jeunesse, «Armelle et Mirko» est signée Anne Montel et Loïc Clément, duo talentueux apprécié dans «Le temps des mitaines» (Éd. Dargaud) et «Miss Charity» (Rue de Sèvres).

Une nouvelle collaboration du duo Montel et Clément, couple à la ville et devant la table de travail. DR

Pour cet opus, la dessinatrice Anne Montel avait d’abord songé en vain à un album pour enfants. À défaut d’éditeur, avec sensibilité, son compagnon Loïc Clément a remodelé son texte pour le découper en BD. L’illustrateur Julien Arnal s’est emparé de ce beau récit d’amitié qui parle aussi de repli sur soi et de dépression. Graphiquement, c’est un enchantement. Hâte de découvrir le tome 2, d’ores et déjà annoncé.

Andre Dubus III, Californien bon teint, a exercé toutes sortes de jobs avant de passer à l’écriture. Et ça se sent… John Hauschildt

Roman noir Boxeur, bourlingueur, détective privé, barman ou prof d’université… rien ne semble pouvoir étonner le Californien Andre Dubus III, «golden boy» de la littérature américaine. Après «La maison des sables et des brumes», le surdoué retrouve les cabossés de la classe ouvrière, puisant ici dans un crime poisseux des années 1970.

Daniel Ahearn tua sa femme devant sa fille de 3 ans et après 15 ans de prison, se retrouve à l’air libre. Susan a tout vu, tout oublié et voilà qu’avec cet homme qui se repointe, l’horreur remonte, risquerait même de se répéter. Ne penche-t-elle pour les liaisons malsaines, dangereuses, comme maudite par le destin?

La belle-mère honnit ce meurtrier en quête de rédemption, juste sorti de taule. La fille, enceinte de façon problématique, devine qu’une paix avec le passé l’aiderait à composer avec l’avenir. En plus d’un hommage à l’écriture qui libère les démons, apaise les fantômes, une formidable mosaïque humaine qui vous cueille.

Jonas le requin sort du bocal de Bertrand Santini

Bertrand Santini, un auteur resté un peu enfant, très doué pour apprivoiser les monstres… DR

Jeunesse Au terme d’une enfance «épouvantablement heureuse», Bertrand Santini, fils d’une infirmière psychiatrique et d’un directeur d’école pour inadaptés, s’est mis à écrire. De son propre aveu, il lui fallait retrouver la magie des années passées dans un château de la campagne provençale, à côtoyer de doux rêveurs et autres Pierrot de la Lune.

Dans «Jonas, le requin mécanique», réédition d’un de ses classiques, les animaux parlent, les créatures robotiques des parcs d’attractions aussi. Le héros se fait des films, menacé de passer à la casse. L’aventure s’avère parfaite pour les dévoreurs de «vrais livres» dotés d’illustrations pour s’encourager à plonger dans du texte. En bonus, l’humour noir de l’inventeur du Yark, hirsute fameux de la littérature jeunesse, et surtout, ce petit supplément d’âme indéfinissable.

