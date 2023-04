Entre la hausse des coûts des matières premières et de ceux de l’énergie, voilà qu’une nouvelle tuile s’est abattue sur les entreprises, et avant tout les petites et moyennes entreprises (PME): fin mars, le Conseil fédéral a annoncé avoir adapté à la hausse les taux des crédits Covid-19.

Les fameux «prêts à taux zéro», lancés comme une bouée de sauvetage durant la pandémie aux entreprises exsangues, doivent être remboursés à un taux de 1,5% pour les prêts en dessous de 500’000 francs.

Pourquoi? Pour tenir compte de la hausse du taux directeur de la Banque nationale suisse. Rien d’illégal: au-delà de la promesse contenue dans l’expression «taux zéro», la Confédération, comme tout banquier, n’a pas oublié de préciser dans une clause des contrats la possibilité de les adapter. Le problème n’est donc pas juridique, mais politique.

D’abord, des petits patrons, pris par l’urgence de leur situation, n’ont pas signé en ayant conscience que l’argent prêté leur coûterait probablement plus cher après coup. Ont-ils été naïfs? Et quand bien même: au bord du gouffre, avaient-ils le choix? En outre, le délai quasi nul entre l’annonce du relèvement du taux et son entrée en vigueur a choqué.

À Genève, plus de 10’000 entreprises ont contracté un prêt Covid, dont un grand nombre n’a pas encore remboursé sa dette. Car, derrière la reprise économique et l’insolence des excédents comptables du Canton, se cache une réalité économique contrastée. Alors que certains secteurs ont profité comme jamais des crises successives, nombre de PME tirent la langue.

Le but de ces prêts de la Confédération était d’être une bouée, or ils deviennent un boulet. Mais que pèsent des petits patrons faisant peu ou pas de bénéfices par rapport à un géant comme Credit Suisse?

