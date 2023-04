Le drame qui vient de se dérouler dans le Trentin et qui a coûté la vie à un jeune homme, agressé par un ours, a donné l’occasion aux animalistes de proclamer leur slogan préféré: «Il convient d’aménager la cohabitation entre animaux sauvages et humains.»

À l’évidence, pour l’humanité, certaines espèces présentes dans notre écosystème sont fonctionnellement essentielles. Mais le retour du loup et de l’ours ne s’inscrit absolument pas dans cette exigence. En Suisse, de tout temps, le loup surtout, l’ours aussi, ont été pourchassés parce qu’ils constituaient une nuisance coûteuse, parfois dangereuse, pour les habitants. C’est la raison pour laquelle, au terme du XIXe siècle, ils ont finalement été éradiqués dans notre pays, sans que la nature helvétique ait souffert, depuis lors, de la disparition du canidé et du plantigrade.

Contrairement à ce que prétendent les écologistes, le retour des deux prédateurs n’est pas «naturel». Il a été voulu, planifié par le caprice et le sentimentalisme de quelques bobos écolos, qui imaginent la nature comme un état idéal, devant être le cas échéant reconstitué. C’était prévisible, le loup et l’ours se sont multipliés et ont repris possession des territoires qu’ils avaient occupés pendant des millénaires. Pas étonnant non plus qu’ils aient recommencé à s’attaquer aux proies faciles que sont les troupeaux de bovins et de moutons, voire aux humains.

Dans cette situation, il n’est pas acceptable qu’au lieu de redonner aux chasseurs la mission de débarrasser notre pays de la menace grandissante que constituent les deux prédateurs, nos autorités en soient encore à disserter sur «l’équilibre à trouver entre la protection du canidé et du plantigrade et les dégâts qu’ils causent». Qu’est-ce qui peut en effet justifier, rationnellement, que les fermiers suisses et les communes doivent consacrer des efforts et des deniers croissants à la prévention des attaques du loup et de l’ours? Pourquoi ces éleveurs devraient-ils renoncer à monter leurs bêtes à l’alpage, comme certains le conseillent? Et pourquoi devrions-nous interdire, comme d’autres le réclament, aux bûcherons, aux vététistes et aux joggeurs l’accès à certaines zones forestières?

Dans cette affaire, comme le notait il y a quelques années le professeur d’écologie Jacques Blondel dans son ouvrage «L’archipel de la vie», nous sommes les victimes consentantes de la dérive des «jusqu’au-boutistes» de l’environnement et de la biodiversité. Chez eux, la sensiblerie et le dogmatisme ont manifestement pris le pas sur la raison. Le «biocentrisme» des représentants de l’écologisme militant les conduit à proclamer que la vie de la mère Terre est plus précieuse que celle de l’espèce humaine et, en tout cas, a la priorité sur elle.

Pierre Kunz Ancien constituant.

