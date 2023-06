Votations du 18 juin à Genève – Le retour de la rivière, l’autre enjeu d’Acacias 1 La remise à ciel ouvert de la Drize et de l’Aire est un élément porteur de l’ensemble du PAV et du projet de nouveau quartier. À quoi s’attendre? Cathy Macherel

La rivière projetée en image de synthèse, ici dans le secteur Etoile, sur le premier tronçon qui doit être réalisé, en 2025. DR

C’est une phrase qu’on a souvent entendue dans la bouche du conseiller d’État Antonio Hodgers: «Dans le secteur Praille-Acacias-Vernets coulera une rivière, et ce sera la colonne vertébrale de tout le projet d’aménagement.» Or cette fameuse rivière, fruit de la remise à ciel ouvert de la Drize et de l’Aire en milieu urbain, est devenue aujourd’hui un enjeu collatéral de la votation en Ville sur le Plan localisé de quartiers (PLQ) «Acacias 1». Il est prévu en effet qu’elle traverse ce nouveau quartier, on peut même dire qu’elle est, sur plans, l’âme du lieu.