Hockey sur glace – Le retour de Damien Riat fait grincer les dents genevoises L’attaquant a signé chez le frère ennemi. Pour le plus grand désarroi de Marc Gautschi, le directeur sportif des Aigles. Grégoire Surdez

La saison dernière, Damien Riat n’avait pas eu d’états d’âme pour tromper son futur coéquipier Boltshauser. Aura-t-il le même sang-froid face à Gauthier Descloux? Eric Lafargue

Il y a douze mois, Ge/Servette suait aussi à grosses gouttes. Quelle drôle d’idée de jouer des matches dans une patinoire transformée en sauna. Sous les toits, dans le pigeonnier qui sert de tribune de presse, la séance a tourné à la torture. Mais pas question de bouder son plaisir, puisque les Aigles commencent enfin à ressembler à une équipe. Avec les retours de Tömmernes, Pouliot et Winnik, l’alignement de Pat Emond prend une certaine allure.

Pourtant, si l’on se souvient de l’été 2020, il faut bien admettre que les Aigles avaient encore un calibre bien supérieur. Il y avait Omark, Eric Fehr et Damien Riat. Le premier n’a pas – encore – été remplacé. Marc Gautschi assure que d’ici à une dizaine de jours, il aura trouvé ce joueur de centre capable de créer le jeu qu’il recherche depuis que son génial Suédois a choisi de retourner en Suède pour y régler des problèmes familiaux. Le second a décidé de tirer sa révérence après une carrière majuscule en NHL, couronnée d’une Coupe Stanley avec Pittsburgh, et deux saisons très convaincantes aux Vernets. De par son humour, son engagement auprès des jeunes et son professionnalisme, le grand Eric laisse un immense vide dans le vestiaire. Marc-Antoine Pouliot a été engagé et peut faire le job.