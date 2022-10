Match nul 1-1 contre Lucerne – Le retour à la moyenne rattrape ce Servette moyen Les Grenat ont concédé le nul 1-1 contre Lucerne dimanche à la Praille. Et cette fois, la logique est imperturbable. Valentin Schnorhk

Premier but pour Dereck Kutesa (au centre) depuis son retour en Grenat. Mais cela n’a pas suffi à offrir la victoire à Servette contre Lucerne. BASTIEN GALLAY/LPS

C’est sans doute parce que les attentes sont relatives que la déception est moindre. Depuis le début de saison, on se laisse le plus clair du temps surprendre par le Servette FC. Il est deuxième de Super League et a réalisé un premier tour sans égal, pour ses standards comptables. Mais personne ne lui avait demandé une telle réussite. Au contraire. D’une certaine façon donc, le match nul 1-1 contre Lucerne dimanche raconte un simple retour à la moyenne, qui n’a pas lieu d’alerter plus que ça.