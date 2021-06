Reconstruction au cœur du parc – Le restaurant des Évaux rouvre, après neuf ans d’attente Les premiers clients pourront manger en salle ou en terrasse dès ce mercredi 30 juin. Lorraine Fasler

Les façades du nouveau restaurant des Évaux sont en grande majorité vitrées. Sur le toit, 150 panneaux solaires produisent 93% de l’électricité du bâtiment. Laurent Guiraud

Il n’y a pas que la venue de l’Académie du Servette FC qui fait l’actualité du parc des Évaux. À quelques mètres des terrains de sport, un nouveau bâtiment se dévoile enfin aux promeneurs. Derrière la structure en bois et les parois de verre, tout le monde s’active pour terminer les dernières retouches et la mise en place, car en ce mercredi 30 juin, et après neuf ans de fermeture, le restaurant des Evaux va rouvrir ses portes. Fini l’attente et les containers provisoires.

L’ouverture est «douce et prudente» au vu du contexte sanitaire. Dans un premier temps, le café-restaurant sera ouvert le mercredi, jeudi et vendredi de 11 h à 14 h 30 et de 18 h 30 à 23 h et le samedi et dimanche de 11 h à minuit.