Little Italy à Genève – Le restaurant Covone met les Pouilles au menu Nouvelle enseigne de cuisine italienne, rue Dizerens. Avec une carte 100% «pugliese» proposée par les fondateurs Gregory, Alessandro et Mauro, rejoints par Benoît. Carole Extermann et Laurence JaquetLarge Network

Une décoration paysanne pour le restaurant Covone qui sert des spécialités des Pouilles. Irina Popa

Nouvelle arrivée dans la rue Dizerens! Le restaurant Covone est installé depuis le 4 juillet dernier dans la petite ruelle pavée que l’on pourra bientôt surnommer la «Little Italy» genevoise avec deux autres restaurants italiens déjà présents. Les Pouilles, c’est la région d’origine de Gregory, Alessandro et Mauro, fondateurs du projet, bientôt rejoints par Benoît. C’est également la région qu’ils ont décidé de mettre à l’honneur avec une carte 100% «pugliese», ce qui les réjouit beaucoup.

«Les Pouilles, c’est un état d’esprit. Une cuisine simple, des produits de qualité et des recettes de la nonna». Au menu, on goûte les antipasti typiques comme la parmigiana d’aubergine dans sa cassolette (20 fr.) ou les bombette di Cisternino (22 fr.): des boulettes de viande de porc cuites à basse température puis snackées en fin de cuisson pour le côté croustillant. La carte est complétée par un large choix de pizzas et quelques plats de pâtes tels que les orecchiette (la forme traditionnelle de la région) à la tomate cerise, au basilic et à la ricotta (22 fr.).

Les desserts varient au gré des envies du chef. «En cuisine, j’utilise l’huile d’olive du jardin de mon papa, directement rapportée des Pouilles», précise Gregory. La famille et les amis ont également aidé à la rénovation de l’arcade, ancienne cave à vin, pour en faire un lieu chaleureux décoré de bois clair et d’épis de blé. La céréale, incontournable de la cuisine italienne, donne d’ailleurs son nom à l’enseigne. Le restaurant profite d’une jolie terrasse sur la rue piétonne et d’une seconde petite salle en sous-sol. L’adresse parfaite pour prolonger les vacances.

Rue Dizerens 5, 1205 Genève ; tél. 022 700 43 43 ; du lu au je de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h 30 ; le week-end de 19 h à 22 h 30.

