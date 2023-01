Grève en France – Le réseau transfrontalier sera perturbé ce mardi Le mouvement social affectera les lignes de bus 66 et 68. Aucun train ne circulera sur la ligne L3 du Léman Express. Luca Di Stefano

Aucun train ne circulera entre Coppet et Le Fayet mardi 31 janvier. LUCIEN FORTUNATI

La ligne 66 circulant entre Thoiry et Genève-Aéroport ainsi que la ligne 68, entre Thoiry et Blandonnet en passant par Saint-Genis-Pouilly, subiront d’importantes perturbations ce mardi 31 janvier. La cause? Un préavis de grève déposé par l’intersyndicale de la Régie départementale des transports de l’Ain

pour la journée du 31 janvier 2023. L’action s’inscrit dans le cadre de la grève générale et nationale annoncée pour le même jour en France contre la réforme des retraites.

Les Transports publics genevois annoncent par ailleurs que l’impact «sera limité» sur la ligne F reliant Gex à Cornavin en passant par Ferney-Voltaire. Les TPG conseillent de bien se renseigner avant tout déplacement ce mardi sur les lignes 66 et 68. Ils invitent les passagers à consulter systématiquement l’application TPG afin d’avoir une idée précise des horaires.

Le mouvement social touchera également la circulation du Léman Express et des trains TER en Haute-Savoie. Sur son site, la société Lémanis précise qu’aucun train ne circulera mardi sur la ligne L3 (Coppet – St-Gervais-les-Bains-Le Fayet).

Luca Di Stefano est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Diplômé de l'Académie du journalisme et des médias (AJM), il couvre en particulier l'actualité judiciaire. Plus d'infos @LucaDiStefano10

