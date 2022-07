Transports publics à Genève – Le réseau TPG sera perturbé ces prochains jours Différents chantiers démarrent à Meyrin, Lancy et Genève. Précisions. Sophie Davaris

Genève, 24.11.2011, vérification technique de la nouvelle ligne de tram TPG Genève-Onex-Bernex. TDG

Plusieurs lignes du réseau des Transports publics genevois seront perturbées ces prochains jours avec le lancement de plusieurs chantiers importants à Meyrin, à Lancy et à Genève. Précisions et solutions.

Ligne 15

Bonne nouvelle: le parcours sera entièrement rétabli le dimanche 31 juillet 2022 après un mois de travaux

d’entretien des voies entre l’arrêt «Butini» et le terminus «Nations».

Lignes 14 et 18

Des travaux seront réalisés du dimanche 31 juillet au dimanche 21 août 2022 entre l’arrêt «Blandonnet» et

les terminus de «Meyrin-Gravière» et de «CERN». Il s’agit de travaux de maintenance des voies et du changement d’un appareil de voie. L’installation d’une aiguille volante à proximité de l’arrêt «Jardin-Alpin-

Vivarium» permettra de garder en tout temps un accès pour les tramways au dépôt d’En Chardon.

En conséquence, la fin de parcours des lignes 14 et 18 entre l’arrêt «Blandonnet» et les terminus de «Meyrin-

Gravière» et de «CERN» sera assurée durant cette période par des bus navettes.

Pour permettre la pose de ce matériel, les trams rebrousseront chemin exceptionnellement à «Avanchet» le dimanche 31 juillet 2022. De ce fait, les bus navettes pour «Meyrin-Gravière» (ligne 14) et «CERN» (ligne 18) seront prolongés de «Blandonnet» à «Avanchet» ce jour-là pour assurer une continuité des déplacements.

Lignes 2, 19 et 14

Des aménagements sont prévus entre les quartiers de Claire-Vue (Lancy) et de la Jonction (Genève). Ils

impliqueront la fermeture temporaire de la route de Chancy entre le pont et la route de Saint-Georges. Les TPG mettront en place des déviations le dimanche 31 juillet et le lundi 1er août 2022.

La ligne 2 en direction de Genève-Plage verra son parcours passer par Lancy-Pont-Rouge. La ligne 19 entre «Cirque» et «Onex-Cité» sera assurée par des autobus. La ligne 14 sera desservie par des bus navettes entre les arrêts «Bernex-Vailly» et «Cornavin». La ligne 18 sera détournée temporairement par le pont de la Coulouvrenière en direction des «Palettes».

Lignes 1, 9, 33, A et 2, 6, E, G

La réalisation de bandes cyclables à l’avenue Pictet-de-Rochemont aura un impact important sur la circulation

à proximité de cette avenue. Les lignes 1, 9, 33 et A verront leur parcours dévié le mercredi 3 et le jeudi

4 août 2022. Les arrêts de ces lignes seront cependant assurés, à l’exception de l’arrêt «Terrassière» pour

la ligne 1.

Les lignes 2, 6, E et G ne desserviront pas les arrêts «Place des Eaux-Vives» et «Rue du Lac». Par ailleurs, les conditions de circulation pourraient impliquer des retards pour l’ensemble de ces lignes.

Sophie Davaris est rédactrice en chef adjointe de la Tribune de Genève où elle travaille depuis 2000. Diplômée de Sciences-Po Paris et de l’Institut de hautes études internationales de Genève, elle s'intéresse particulièrement aux domaines de la médecine et de la santé publique. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.