Association de malfaiteurs – Le réseau islamiste du djihadiste vaudois condamné M. J. a pris 15 ans de prison pour terrorisme en France. Son procès à Paris a mis en lumière les nombreux liens que ce radicalisé entretenait avec les sympathisants islamistes en Suisse et à l’étranger. Présentation. Dominique Botti , Kurt Pelda

M.J. a été arrêté en France, proche de Pontarlier, fin 2017. DR

M. J. a été condamné pour association de malfaiteur en lien avec le terrorisme en France. Vendredi, le Vaudois a pris 15 ans de prison ferme, dont deux tiers de sûreté et une interdiction définitive du territoire. Cette peine est la plus lourde de la bande. Les six autres complices ont écopé de 3 à 12 ans.

La Cour d’assises estime que le djihadiste suisse, né en 1989, était le meneur, «l’émir» comme il se faisait appeler, de la cellule opérationnelle franco-suisse qui a été démantelée. Entre 2015 et 2017, c’est lui qui a créé des groupes de combat dans le but de commettre des attentats. Des projets qui n’ont jamais abouti.