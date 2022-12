Camions humanitaires – Le réseau du Rotary se déploie pour aider les familles ukrainiennes Du nouveau matériel et des vêtements chauds pour affronter l’hiver ont été livrés aux familles dans le besoin. Et quelques douceurs à Noël. Lorraine Fasler

Le 24 décembre, les réfugiés ukrainiens arrivés à Falticeni (Roumanie) ont reçu un paquet spécial du Rotary Club de Genève pour Noël avec dedans du poulet, des bonbons ou encore des petits gâteaux. THOMAS SEGHEZZI

Depuis le début des hostilités en Ukraine, le 24 février, le Rotary Club Genève International a récolté 275’400 francs grâce à des dons privés et effectué trois voyages sur place, dont le premier à peine une semaine après le début des combats. Des membres du club, Thomas Seghezzi en tête, ont acheminé du matériel destiné à la population ukrainienne restée sur place et aux nombreux réfugiés dans les zones frontières roumaines et moldaves.