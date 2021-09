Campagne de prévention lancée en octobre – Le Réseau cancer du sein a 20 ans et reste malheureusement essentiel Née à Genève mais devenue romande, la plateforme fait dialoguer patientes et professionnels depuis 2001. Eric Budry

Depuis 2001, le Jet d’eau se colore en rose chaque année au mois d’octobre pour rappeler aux Genevois que ce mois est consacré à la prévention du cancer du sein. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Quand je pense à 2001, je me souviens que le cancer du sein n’était pas un sujet qui faisait l’objet d’articles de presse. Et encore moins les patientes…» C’est ainsi qu’Angela Grezet, directrice du Réseau cancer du sein (RCS), présente le chemin parcouru depuis la création, il y a vingt ans à Genève, de cette plateforme, née pour faire dialoguer patientes et professionnels de la santé. Elle a notamment permis la prise en compte du ressenti de celles qui subissaient jusque-là les traitements sans avoir leur mot à dire, ce qui a amélioré ces derniers. «Le Réseau est né du terrain, et je le vois comme indestructible», ajoute la directrice.