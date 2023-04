États-Unis – Le républicain Ron DeSantis se lance dans une tournée diplomatique Très probable futur candidat à l’élection présidentielle américaine, Ron DeSantis se rendra après le Japon en Corée du Sud, en Israël et en Grande-Bretagne.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis (gauche), serre la main du premier ministre japonais Fumio Kishida (droite), à Tokyo lundi 24 avril 2023. AFP

Entamant lundi à Tokyo une tournée internationale en vue d’une éventuelle candidature à l’élection présidentielle américaine, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a fait l’éloge des efforts déployés par le Japon pour renforcer ses défenses.

Le républicain est largement pressenti pour briguer l’investiture présidentielle l’année prochaine. Sa tournée, qui comprend le Japon, la Corée du Sud, Israël et la Grande-Bretagne, est perçue comme une tentative d’améliorer son image en matière de diplomatie et de sécurité.

«Nous saluons vos efforts pour renforcer vos défenses», a déclaré Ron DeSantis au premier ministre nippon Fumio Kishida, faisant référence à la décision de Tokyo de revoir sa stratégie de sécurité et d’augmenter ses dépenses en matière de défense.

«Voisinage difficile»

«Nous comprenons que le voisinage est difficile avec la Corée du Nord et la montée en puissance du PCC (Parti communiste chinois)», a ajouté Ron DeSantis. «Nous sommes convaincus qu’un Japon fort est bon pour l’Amérique et qu’une Amérique forte est bonne pour le Japon. Nous vous félicitons donc pour cela et nous espérons que notre pays sera à vos côtés à chaque étape de votre parcours».

Officiellement, la visite de Ron DeSantis vise à créer des opportunités commerciales pour la Floride, et Ron DeSantis a vanté l’attrait économique de son État. Le Japon dépend de Washington pour sa défense, et l’archipel suivra de près la course à la présidence de l’année prochaine, soucieux de maintenir des liens solides avec le locataire de la Maison-Blanche.

Fumio Kishida a dit à Ron DeSantis, qui voyage avec son épouse, espérer que cette visite contribue à «approfondir la compréhension de la politique, de l’économie et de la culture japonaises». Ron DeSantis aura un dîner de travail plus tard lundi avec le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, avant de poursuivre sa route vers Séoul.

