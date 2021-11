Université de Genève et HES – Le repas à 3 francs ne passe pas, celui à 5 francs, oui Un crédit supplémentaire a été validé afin de financer ces plats à petits prix pour les étudiants. Lorraine Fasler

Occupation de la cafétéria d’Uni Mail le 5 novembre 2021 par des étudiants pour des repas à 3 francs. LAURENT GUIRAUD

Cela se confirme. Une offre de repas «Fourchette verte» à 5 francs sera bien proposée dès le 6 décembre 2021 aux étudiantes et étudiants de l’UNIGE et de la HES-SO Genève.

Le Conseil d’État, qui refusait l’«arrosage systématique» de l’ensemble des élèves, accepte de subventionner ces assiettes à hauteur de 3 fr. 90, si tant est qu’un suivi par QR code soit assuré, comme le proposaient les hautes écoles.

«Les repas à cinq francs seront proposés à toutes et tous les étudiant-es de l’UNIGE et de la HES-SO Genève sans critères financiers, précise Marco Cattaneo, directeur de la communication de l’UNIGE. Ils et elles devront simplement attester de leur qualité d’étudiant-es.»

L’Exécutif répondait mercredi à la motion 2772 qui avait été acceptée suite à un vote sur le siège le 2 juillet dernier (avec 50 voix favorables contre 34 refus). Auteure de la motion, la députée socialiste Jennifer Conti se dit satisfaite par l’annonce du jour. «C’est une très bonne nouvelle pour les étudiants et étudiantes de l’Université et des HES. Ce n’est pas l’offre à 3 francs, mais c’est un bon compromis!»

Durant deux semaines, des membres de la faîtière des associations d’étudiants, la CUAE, avaient occupé la cafétéria d’Uni Mail pour réclamer le retour des repas à 3 francs. Ils ont levé le camp le 15 novembre une fois «rassurés» par le rectorat.

Subvention octroyée

Pour financer ces potentiels 25 000 repas, le Conseil d’Etat indique qu’un crédit supplémentaire sera accordé à l’Université, d’un montant de 975 000 francs, afin que ces plats soient disponibles jusqu’à septembre 2022. En effet, à la rentrée prochaine, l’Université de Genève s’est déjà engagée à proposer, à ses frais et suite à des concertations avec les prestataires des cafétérias, des repas à 5 francs et ce, de manière pérenne.

QR Code demandé

Une application web est en phase finale de développement à l’UNIGE, annonce le service de communication de l’institution. «Accessible depuis un smartphone ou un ordinateur, elle permettra aux étudiant-es de se connecter et d’afficher un code QR personnel, non-transmissible et valable une fois par jour. Ce code pourra également être imprimé par celles et ceux qui ne disposeraient pas d’un smartphone. Le code QR sera ensuite lu en caisse grâce à une application disponible uniquement pour le personnel des cafétérias, avec une procédure d’installation sécurisée. Cette application renverra uniquement l’information « valable » ou non», indique Marco Cattaneo.

