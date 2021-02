Asile – Le renvoi de Tahir relance le débat sur les vols spéciaux Le requérant d’asile éthiopien rapatrié fin janvier était affaibli par sa grève de la faim et de la soif. Mais la société privée chargée d’évaluer son état l’a quand même jugé apte au transport. Antoine Grosjean

Le 27 janvier 2021, une cinquantaine de personnes s’étaient rassemblées spontanément devant les Hôpitaux Universitaires de Genève pour protester contre le renvoi de Tahir. LAURENT GUIRAUD

Le rapatriement forcé de Tahir vers l’Éthiopie fin janvier continue de faire des vagues à Genève. Au-delà de la question de renvoyer des réfugiés dans un pays vivant des tensions ethniques et un conflit armé régional, cette affaire fait débat sur le plan médical. Alors qu’une manifestation est prévue le 24 février pour dénoncer l’expulsion par vol spécial de ce migrant affaibli par quatre jours de grève de la faim et de la soif, les autorités cantonales se murent dans le silence, de même que la société privée ayant émis le certificat «fit to fly», attestant que son état permettait ce voyage.