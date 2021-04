Lettre du jour – Le renouvellement des permis B Courrier des lecteurs

Laurent Guiraud

Chêne-Bougeries, 5 avril

En cette période de pandémie, de belles initiatives ont vu le jour avec, notamment, celle consistant à distribuer des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité aux plus démunis.

Nous avons constaté les longues files d’attente qui se formaient pour recevoir ces dons, afin de survivre tant bien que mal. D’autres, un peu mieux lotis, puisque déclarés, sont confrontés à une énorme difficulté au moment de renouveler leur permis B.

Ce précieux sésame que certains ont obtenu après beaucoup d’efforts, suite à l’opération Papyrus, leur donne plus de chances de conserver un travail, d’en changer et de se déplacer dans l’espace Schengen. Au moment du renouvellement, d’année et année, c’est un parcours du combattant, car il faut justifier qu’on a toujours les ressources nécessaires pour y avoir droit, ce qui n’est pas une mince affaire, avec cette crise.

Des dossiers complets envoyés à I’OCPM en octobre 2020 pour des renouvellements de permis B échus en novembre 2020 ne sont toujours pas traités, ce qui me paraît scandaleux.

À cause de ce délai, cela met davantage ces personnes en situation de précarité. Même s’il peut y avoir un certain absentéisme au sein de l’OCPM dû à la Covid-19, c’est inconcevable que cet office traîne autant la patte pour une fonction essentielle à la survie de certains.

C’est le serpent qui se mord la queue: pas de permis, pas de travail; pas de travail, pas de permis.

Espérons que les autorités prendront rapidement des mesures pour faire accélérer cet outil indispensable pour assurer une vie décente aux personnes en difficulté.

Patrick Perrinjaquet

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.