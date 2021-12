Mon animal et moi – Le renne «Thor» ne livre pas de cadeaux, il en reçoit Au Zoo de Servion (VD), le biologiste Pierre Ecoffey est en admiration pour le renne. Il ramène du lichen de ses balades, des friandises pour le cervidé. Julien Culet

Pierre Ecoffey, responsable des animaux du Zoo de Servion, avec le renne «Thor». Noura Gauper

Des rennes qui tirent le traîneau plein de cadeaux d’un Père Noël à la barbe blanche bien fournie. Au Zoo de Servion (VD), c’est plutôt Pierre qui s’occupe de Thor et de la femelle qui partage son enclos. Et il voue une véritable admiration pour le cervidé du Grand-Nord, bien plus complexe que l’image d’Épinal de notre enfance. «Je trouve dommage de réduire le renne à l’animal du Père Noël car il est extrêmement intéressant et mérite d’être plus connu, explique le biologiste, responsable des animaux du parc vaudois. En ne parlant que de ça, on passe sous silence tout ce qui le caractérise.»