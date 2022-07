Faune urbaine – Le renard en ville prolifère, amuse, inquiète parfois Au début de l’été, peu après la période de reproduction, l’animal est particulièrement visible sur les territoires urbains. Malgré les inquiétudes, ça ne pose que très peu de problèmes. Christophe Passer

Ami de la nuit, le renard est de plus en plus présent dans nos villes. Paul Hobson/FLPA/Biosphoto

«D’abord j’ai trouvé drôle et chou de le voir si près de la maison. Mais ensuite, il est revenu sans arrêt et en plein jour. J’ai un jardin pour y laisser jouer ma petite fille, alors j’ai appelé la Ville pour savoir quoi faire.» La réponse qu’a reçue cette habitante de l’ouest de Lausanne est une brochure envoyée par mail: «Des renards dans nos villes» répond à une vingtaine de questions de base sur la question, allant de l’historique «Depuis quand y a-t-il des renards dans les villes?» à la classique «Les renards attaquent-ils l’homme?» Non, en principe, mais ils n’hésitent pas avec les poules: «J’en avais cinq ou six devant chez moi, avec des grillages qui semblaient assez sûrs, explique un habitant des hauts de la ville. Un matin, plus de poules. Le renard les avait bouffées. Je me suis remis aux herbes et aux salades.»