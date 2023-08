Pistards en retard – Le relais suisse n’a plus la forme olympique Les Helvètes ont été éliminés dès les qualifications de la poursuite par équipes des Mondiaux de Glasgow. Une mauvaise affaire en vue des JO 2024. Robin Carrel Glasgow

Valère Thiébaud, Alex Vogel, Simon Vitzthum et Claudio Imhof ont été éliminés rapidement. keystone-sda.ch

Même Sir Chris Hoy Velodrome, il y a cinq ans. Le quatuor formé de Stefan Bissegger, Claudio Imhof, Frank Pasche et Cyrille Thièry terminait médaillé d’argent des championnats d’Europe. Les Helvètes ont glané en tout trois breloques continentales dans l’exercice de la poursuite par équipes: en 2015 à Granges, avec Silvan Dillier, Stefan Küng, Frank Pasche et Théry Schir, et en 2021, toujours dans le canton de Soleure, grâce à Valère Thiébaud, Alex Vogel, Simon Vitzthum et Claudio Imhof. Mais ça, c’était avant.