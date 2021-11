Votation sur les horaires des commerces – Le rejet des trois dimanches n’a rien réglé, la preuve! Les partenaires sociaux du commerce de détail sont au pied du mur avec une obligation de s’entendre ardue à concrétiser. Eric Budry

Retour à la case départ. Deux conditions doivent être remplies pour obtenir trois ouvertures dominicales supplémentaires: une CCT en vigueur et son extension à toutes les entreprises. LUCIEN FORTUNATI

Le rejet dimanche par les Genevois de la réforme de la loi sur les heures d’ouverture des magasins (LHOM) n’a pas clos le débat. Au contraire. Sur le plan politique, la Commission de l’économie du Grand Conseil regorge de projets de loi déjà étudiés et votés sur les horaires du commerce de détail: samedi à 19 heures, ouvertures du dimanche ou fermeture unifiée toute la semaine à 20 heures. On verra ce qu’il en adviendra maintenant que le peuple s’est exprimé. L’urgence immédiate est toutefois à chercher du côté des partenaires sociaux. Car la convention collective de travail (CCT) actuelle arrive à échéance à la fin de cette année et rien ne dit, en l’état, qu’elle sera prolongée.