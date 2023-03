Exposition sur l’Iran à Morges – «Le régime sait quel est le pouvoir du dessin de presse» La Maison du dessin de presse a invité Kianoush Ramezani. Interview de ce militant de l’extérieur, exilé depuis 2009, alors que la diaspora internationale s’implique davantage. Boris Senff

Kianoush annonçait déjà l’émancipation du hidjab en 2017. KIANOUSH RAMEZANI

Depuis la mort de Mahsa Amini, en septembre de l’an dernier, la contestation iranienne contre le régime islamique a pris une ampleur inédite. La répression aussi… Les femmes dévoilées bravent les interdits, les manifestations se multiplient. Les soulèvements se sont accentués ces dernières années, mais la résistance face au pouvoir des mollahs s’ancre désormais dans la société iranienne avec une endurance et une ténacité que les emprisonnements et les mises à mort ne parviennent pas à freiner. Ce mouvement de fond gagne aussi en envergure par l’implication plus grande d’une diaspora internationale qui embraye, forte de l’espoir renouvelé de parvenir à abattre le régime.