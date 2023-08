Putsch au Niger – Le régime militaire insensible aux offres de dialogue Ce mardi, le régime militaire issu d’un coup d’État au Niger semblait insensible aux offres de négociations venues d’Afrique de l’Ouest et des États-Unis. Une intervention militaire est encore sur la table.

Les militaires au pouvoir à Niamey ont fait savoir qu’ils ne pouvaient pas accueillir une délégation de l’organisation régionale pour des raisons de «sécurité». AFP

Deux jours avant un sommet de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la situation au Niger, les militaires au pouvoir à Niamey ont fait savoir qu’ils ne pouvaient pas accueillir une délégation de l’organisation régionale pour des raisons de «sécurité».

La lettre du ministère nigérien des affaires étrangères adressée lundi à la CEDEAO, souligne que le «report» de la mission prévue mardi «s’avère nécessaire (…) pour des raisons évidentes de sécurité, dans cette atmosphère de menace d’agression contre le Niger».

Cette lettre ne mentionne pas l’Union africaine (UA), ni l’ONU, dont des représentants devaient accompagner ceux de la CEDEAO à Niamey.

Le même ministère a également signifié dans une autre lettre que «les autorisations diplomatiques permanentes» accordées pour 2023 «aux aéronefs des pays amis et partenaires du Niger sont temporairement suspendues». Ils ne précisent cependant pas le type des appareils, ni quels étaient les pays concernés.

Dialogue «difficile»

Le report de la visite de la délégation ouest-africaine s’ajoute à un autre signe de défiance des nouveaux dirigeants nigériens, la nomination lundi soir d’un premier ministre civil, Ali Mahaman Lamine Zeine. Cette décision apparaît comme la première étape vers la désignation d’un gouvernement de transition.

En dépit de l’attitude actuelle du régime à Niamey, Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO et du Nigeria, a affirmé ce mardi que lui et les autres dirigeants des autres pays du bloc ouest-africain «préféreraient une résolution obtenue par des moyens diplomatiques, par des moyens pacifiques, plutôt que toute autre». Il a toutefois précisé qu’«aucune option n’est écartée».

Les États-Unis, partenaire privilégié avec la France dans la lutte contre les groupes djihadistes qui minent ce pays et une grande partie de la région du Sahel, ont également tenté le dialogue. La numéro deux de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, est venue lundi à Niamey pour rencontrer les auteurs du coup d’État. Le général Abdourahamane Tiani, nouvel homme fort du Niger, n’a pas participé à la réunion. Elle n’a pas non plus rencontré le président Mohamed Bazoum, assigné à résidence à Niamey.

Les discussions «ont été extrêmement franches et par moments assez difficiles», a-t-elle reconnu. Elle a dit avoir proposé «de nombreuses options» pour mettre fin au coup d’État, ajoutant: «Je ne dirais pas que cette offre a été prise en compte de quelque manière que ce soit».

«Il est certain que la diplomatie est le moyen préférable pour résoudre cette situation», a pour sa part déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Plus tard, un porte-parole du Département d’État s’est également exprimé. «Nous avons toujours de l’espoir, mais nous sommes aussi très réalistes» quant à la réussite de la diplomatie, a-t-il déclaré.

