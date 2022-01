Lettre du jour – Le refus du budget est déplorable Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Grand-Saconnex, 23 décembre

Je reviens sur le refus du budget décidé par la majorité de droite du parlement: il s’agit selon moi d’une décision irresponsable, résultant d’une posture purement politicienne (il faut sanctionner un Conseil d’État à majorité de gauche).

Le budget de l'an dernier, avec un déficit nettement plus élevé que cette année dans des circonstances comparables, avait été accepté. Précisons que le déficit prévu pour 2022 était considérablement réduit par rapport à sa première mouture, qui s'inscrivait de toute façon en dessous du seuil de déclenchement du frein à l'endettement.

Aux causes déjà connues de l’augmentation des charges de l’État (vieillissement de la population, augmentation de la démographie et des inégalités) se sont ajoutées les fortes dépenses liées à la pandémie, qui se réactive de plus belle actuellement.

La droite demande une réforme de l’État. De quoi s’agit-il? Il y a certes ici ou là des dysfonctionnements à dénoncer ou des gains d’efficience à réaliser. Mais faut-il moins de personnel hospitalier, moins d’enseignants, moins de policiers? Faut-il à nouveau s’en prendre aux salaires des fonctionnaires, non indexés depuis 2010, à leur caisse de pension, objet de votations populaires en 2013 et 2019?

L’État est plus dépensier que dans d’autres cantons, soit. Mais on en connaît les causes, par exemple un surplus de charges sociales, assumées ailleurs par les communes, qui refusent à Genève tout rééquilibrage.

Selon Burkhard Varnholt, banquier à Credit Suisse, la Bourse a vu en 2021 ses gains augmenter de 17%, les entreprises s'en sortent remarquablement bien et les prix de l'immobilier s'envolent. Or, on réduit les moyens de l'État (RFFA) et on refuse des rentrées supplémentaires légitimes (réévaluation des actifs immobiliers, proposée l'an dernier par une magistrate de droite, alors que le Conseil d'État était à majorité de droite). Assez d'incurie et de mauvaise foi, s'il vous plaît. Jacques Morard

