Politique – Le référendum contre la réforme du Cycle d’orientation aboutit PLR, Vert’libéraux et UDC ont finalement réussi à récolter plus de 6000 paraphes. Le peuple devra trancher. Chloé Dethurens

Cycle d'orientation du Renard en 2019. ENRICO GASTALDELLO

Les Genevois décideront s’ils acceptent ou non la réforme du Cycle d’orientation telle qu’adoptée en novembre par le Grand Conseil. Le PLR, les Vert’libéraux et l’UDC ont finalement récolté suffisamment de signatures afin de faire aboutir leur référendum, selon divers médias. Plus de 6600 paraphes ont été déposés in extremis ce mercredi au Service des votations et élections. Il y aura donc votation populaire.

Ces trois partis s’opposaient à la réforme CO 2022, élaborée par le Département de l’instruction publique (DIP), qui demandait notamment l’abolition des sections en 9e et 10e années. Ils estiment que le projet a été conçu de manière précipitée. Peinant à récolter les signatures demandées, les référendaires ont demandé un délai supplémentaire au Conseil d’État au vu des restrictions sanitaires actuelles, sans succès. Un recours a ainsi été déposé à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice, révélait récemment «Le Courrier».

Si elle est acceptée par le peuple, la réforme du CO entrera en vigueur à la rentrée 2023.

