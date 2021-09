Vernier – Le référendum contre la Maison de la danse a échoué Un cautionnement de 67 millions, voté en urgence pour accélérer le projet, avait entraîné la riposte des conseillers municipaux PDC, MCG et UDC. Laurence Bezaguet

Image de synthèse du projet de la Maison de la danse. DR

Le projet de la Maison de la danse à Châtelaine vient visiblement de franchir son dernier obstacle. La «Tribune de Genève» a appris que le référendum contre le cautionnement solidaire de 67 millions de francs à la Fondation pour le développement des arts et de la culture (Fodac) a échoué. D’une durée de vingt ans, ce prêt de la Ville de Vernier doit permettre à la Fodac, conçue pour concrétiser le projet baptisé Concorde espace culture, de boucler son financement (notre édition du 25 juin). Le patron de la Culture verniolane, Gian-Reto Agramunt, est aux anges: «Les Verniolanes et les Verniolans n’ont pas été dupés par les arguments passéistes des partis politiques communaux référendaires qui manquent d’ambition pour le développement culturel de Vernier et de la région et qui empêchent la création de nouveaux emplois si utiles à la commune en cette période compliquée.» Des référendaires dont certains n’ont pas récolté la moindre signature, à l’image du MCG Thierry Cerutti qui s’en vante: «Notre but était de montrer la supercherie de l’exécutif. Nous avions demandé une séance d’information supplémentaire pour lever les dernières incertitudes, celle-ci nous a été refusée pour des motifs d’urgence. Le référendum démontre que les autorités ont menti, nous n’avons pas prétérité le projet…»

Départ avec fracas

Le vote clair du Municipal au début de l’été (23 oui, 10 non et 4 abstentions) pour ledit cautionnement avait entraîné la bronca de nombreux PDC, MCG et UDC, qui avaient quitté la Salle des fêtes des Avanchets avec fracas. «Le Conseil administratif a demandé un vote immédiat sans passer par la Commission des finances. Du jamais-vu. On n’a même pas une matrice des risques», tempêtait alors le PDC Yves Magnin, qui s’est toujours montré réticent à ce mégaprojet au niveau financier «alors que notre dette enfle». Le MCG Thierry Cerutti était, lui aussi, très remonté ce soir-là: «Nous ne pouvons pas accepter de voter sur le siège une telle décision prise unilatéralement par le Conseil administratif, qui nous prend pour des paillassons, sans respecter les règles usuelles d’un Conseil municipal. Les élus MCG ne seront pas les pantins de cette farce antidémocratique, on parle ici de 67 millions!»

Deuxième échec

Une vaine protestation, donc. «C’est le deuxième référendum contre la Maison de la danse qui n’aboutit pas. Cela démontre qu’il y a un soutien de la population pour ce projet; c’est un signe de confiance envers les autorités», apprécie le conseiller administratif Martin Staub. Qui ajoute: «C’est une étape historique. Certains trouveront toujours des raisons pour repousser l’échéance. Or les autorités souhaitent commencer les travaux début 2022 car le CFC danse compte sur le projet Concorde espace culture dès l’automne 2024. À présent, au boulot… pour une culture ouverte et accessible à tous!»

La Fodac va, sans plus attendre, pouvoir faire les appels d’offres pour aller concrètement de l’avant. «Pas à pas nous avançons en emportant chaque fois un peu plus d’adhésion, commente son président, Me Romain Jordan. Un grand merci au Conseil municipal de Vernier pour son soutien et sa confiance.»

