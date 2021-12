Hommage – Le rédacteur en chef du «GHI» est décédé Giancarlo Mariani se disait un «homme du peuple». Pour lui, la vocation de «GHI» était d’aller à la rencontre de gens qui n’intéressent personne… Laurence Bezaguet

Le rédacteur en chef de l’hebdomadaire gratuit genevois «GHI», Giancarlo Mariani, est soudainement décédé dimanche de cause naturelle. Âgé de 58 ans, il avait rejoint le journal en 2010 en qualité de journaliste avant d’en devenir le rédacteur en chef dès le deuxième semestre de 2011.

«Il est mort en faisant de la raquette à Saint-Cergue», raconte un proche, très touché par la triste nouvelle: «Outre son intérêt pour le sport, Giancarlo était quelqu’un de cultivé, il aimait la littérature, l’histoire et les voyages. Il était capable de vous sortir une phrase, un adage d’un philosophe, écrivain, sociologue ou historien, en lien avec la conversation du moment!»

Il était avant tout journaliste. Dans un sobre communiqué de presse, «GHI» et l’ensemble de son personnel soulignent que «Giancarlo aura amené au «GHI» sa vision, sa rigueur mais aussi une certaine idée du journalisme qu’il avait chevillé au corps».

Un hommage lui sera consacré dans le «GHI» du 16 décembre. On y parlera sans doute d’évasion car Giancarlo Mariani avait été un grand voyageur avant de se lancer dans le journalisme: il était parti «sac au dos» visiter l’Amérique latine de long en large, l’Inde et l’Asie. Il adorait les grandes villes ou capitales européennes, plonger dans les musées, admirer une pièce de théâtre, sans oublier les concerts, classiques ou rock.»

Ambitieux et populaire

«Il avait un côté ambitieux et populaire; il était fait pour être chef et s’est ainsi totalement trouvé au sein de GHI», note Katya, une proche de la famille: «Il laisse Luana, 30 ans, et Leandro, 20 ans, totalement dévastés comme Esther, leur maman.»

Très scrupuleux sur sa santé depuis une ancienne et sérieuse maladie, c’était un grand sportif. Il faisait notamment de la natation et de la marche; il se rendait aussi à vélo au travail depuis son quartier des Grottes. Deux jours avant sa mort, il avait posté une vidéo où il se plaignait du trafic au guidon de sa bicyclette. L’âme «GHI» jusqu’au bout!

«Un vrai localier! Il savait dès le début de sa carrière qu’il voulait faire de la locale, témoigne Francis, qui a travaillé plusieurs années à ses côtés. De parents italiens, c’était un vrai Genevois. Il adorait cette ville.» La Genève politique, culturelle et associative n’avait pas de secret pour lui, poursuit-il: «Il aimait dire qu’il avait connu avant tout le monde, au début de leur carrière, les personnalités actuelles, dont Pierre Maudet.»

Visiblement affecté par la disparition soudaine du fer de lance de «GHI», l’ancien conseiller d’État PLR se souvient «d’un homme chaleureux et entier, un journaliste qui aura marqué le «GHI» par une ligne éditoriale populaire, au plus proche des préoccupations des Genevois».

L’amour des journaux

Oui, celui qui s’en est allé beaucoup trop tôt défendait cette fibre populaire et la noblesse du journalisme local. «Il se disait un «homme du peuple. Il disait également que la vocation, l’ADN du «GHI», était d’aller à la rencontre des gens qui n’intéressent personne, ou en tout cas pas la «grande presse», détaille Francis. Il aimait donner la parole aux citoyens qui ont de la peine à joindre les deux bouts, à ceux qui subissent. Il ne supportait pas le gaspillage de l’argent public, le fait que certains élus n’avaient plus aucun rapport avec la réalité de la vie des citoyens.»

Avant de travailler à «GHI», Giancarlo Mariani avait accumulé vingt ans d’expérience dans la presse écrite, au «Journal de Genève», au «Temps», à la «Tribune de Genève» et à «20 minutes». Il était triste quand un titre, quel qu’il soit, disparaissait…

Selon le vœu de sa famille, les obsèques seront célébrées dans la plus stricte intimité.

