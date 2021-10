Interview – «Le recul du front glacier n’est pas si rapide»

Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux glaciers?

Quand j’étais petit j’étais très fasciné par les histoires que mon père me racontait. Il parlait de ses aventures quand, après la Deuxième Guerre mondiale, il partait avec ses copains pour escalader, munis d’équipements très primitifs, les montagnes et découvrir les glaciers de la vallée d’Aoste. Ces histoires m’ont laissé des souvenirs assez troublants, mais en même temps fascinants. Ils sont surtout liés à ces images des immenses murs de glace et des profondes crevasses des glaciers du Mont-Blanc et du Mont-Rose. Cela m’a toujours attiré.